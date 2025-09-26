Cerrar X
Internacional

Arriban a Cuba 136 personas deportadas desde Estados Unidos

Autoridades norteamericanas mencionaron que más de 217,000 originarios de Cuba arribaron a los Estados Unidos durante el 2024

  26
  Septiembre
    2025

Un vuelo de 136 deportados en Estados Unidos llegaron al aeropuerto de Cuba, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes.

Esta operación es la novena registrada durante este 2025, donde 125 hombres y 11 mujeres fueron trasladadas tras ser identificadas como presuntos delincuentes antes de salir de la Unión Americana.

Autoridades mencionaron que hasta el momento se suman 37 devoluciones de migrantes, de las cuales, la mayoría proceden de Estados Unidos.

Reiteraron que la isla ratifica “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, mientras alertaron del “peligro y las condiciones de riesgo para la vida” que representan las salidas ilegales del país.

Los vuelos de deportación fueron retomados a finales de abril 2023, luego de que los cubanos fueron considerados "inadmisibles" al ser retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) un total de 217,615 cubanos arribaron a los Estados Unidos.


