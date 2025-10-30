Arriban a Ecuador 23 detenidos en altamar por Estados Unidos

Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 23 personas detenidas en altamar durante operaciones contra el narcotráfico desplegadas este jueves.

Los hombres fueron asegurados en nueve operaciones realizadas en los últimos dos meses, en las que también se incautaron 13.7 toneladas de clorhidrato de cocaína, de las cuales 10 ya habían sido anunciadas.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los cargamentos iban a pasar por Centroamérica, pero el objetivo final era llevarlos hacia Estados Unidos.

El Buque Guardacostas de la Guardia Costera estadounidense realizó la entrega formal de los detenidos a la Policía y a las Fuerzas Armadas, a quienes también se les entregó 1.4 toneladas de droga como evidencia de la gran captura.

La droga estaría valorada en 340 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 480 millones en el mercado europeo, según cifras de la Armada.

El comandante añadió que "varios de ellos tendrían antecedentes de delitos similares cometidos en Estados Unidos", de acuerdo a información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas.

