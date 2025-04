Asciende a 30 cifra de muertos por incendios en Los Ángeles

Casi tres meses después de que dos incendios forestales destruyeran miles de hogares en el área de Los Ángeles, las autoridades informaron que el número de muertos por los incendios había alcanzado los 30.

Un equipo respondió el miércoles tras un informe de posibles restos humanos en una propiedad calcinada en Altadena, dentro de la zona quemada por el incendio de Eaton, indicó la Oficina del Médico Forense en un comunicado.

Una investigación determinó que los restos eran humanos, elevando el total de muertes por ese incendio a 18, según el comunicado. Doce personas murieron en el incendio de Palisades.

Para identificar los restos carbonizados, la oficina forense señaló que compara registros dentales y ADN, revisa registros de salud y utiliza radiografías para buscar prótesis o dispositivos médicos. La oficina también trabaja con las fuerzas del orden para recopilar información sobre personas desaparecidas sospechosas.

"Debido a la complejidad de estos métodos y el proceso, puede llevar un tiempo considerable confirmar la identidad de un fallecido en este tipo de casos", establece el comunicado.

Los dos incendios se iniciaron durante fuertes vientos el 7 de enero y destruyeron casi 17,000 estructuras, incluidas viviendas, escuelas, negocios y lugares de culto. La reconstrucción llevará años.

Las causas de los incendios aún están bajo investigación.

Decenas de demandas afirman que el equipo de la empresa de servicios públicos Southern California Edison provocó el incendio de Eaton. Pedro Pizarro, presidente de Edison International, la empresa matriz de la compañía de servicios públicos, declaró esta semana que aún es demasiado pronto para saber si la infraestructura eléctrica es la culpable.

"Aún no sabemos si el equipo de Edison causó el incendio de Eaton. Es ciertamente posible que lo haya hecho. Me he comprometido a ser transparente con el público mientras continuamos investigando", dijo al Los Angeles Times.

Comentarios