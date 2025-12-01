Cerrar X
Internacional

Suman 33 muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Autoridades sanitarias aseguraron que la cifra de casos acumulados por chikungunya asciende a 5,717, dando una cifra mayor a 39,000 casos por el brote

  • 01
  • Diciembre
    2025

Autoridades confirmaron este lunes que 33 personas perdieron la vida a causa de la picadura del chikungunya y dengue en Cuba.

El Ministerio de Salud Pública registró un acumulado 5,717 casos de chikungunya, con lo que suman casi 39,000 casos por el brote.

Mayoría de víctimas mortales son menores 

De acuerdo con la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña explicó que de los pacientes fallecidos, al menos 21 eran menores de edad.

El Ministerio de Salud Pública registró reiteró que 21 personas murieron por, 14 menores de edad; y 12 fallecieron por dengue, de los cuales 7 eran menores.

El Gobierno Nacional reconoció por primera vez que sufría una epidemia el pasado 12 de noviembre, pese a que los primeros casos se diagnosticaron el pasado mes de julio.


