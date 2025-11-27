Así de barata resulta preparar la cena de Acción de Gracias

Cada año, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF) realiza su tradicional sondeo sobre el precio de los alimentos que conforman la clásica cena de Acción de Gracias. Para 2025, el organismo estima que el costo promedio del festín asciende a $51.57 dólares, una reducción del 5% respecto al año anterior, aunque aún se sitúa $5.75 dólares por encima de los niveles previos a la pandemia.

El pavo continúa siendo el producto más costoso del menú. Este año tiene un precio medio de $21.50 dólares, cifra que, pese a su peso en el presupuesto, representa una notable caída del 16.3% frente a 2024. Aunque el valor mayorista del pavo fresco ha aumentado —en parte porque los productores siguen reponiendo parvadas afectadas por brotes de gripe aviar—, los supermercados han compensado ese encarecimiento con agresivas ofertas de temporada, lo que ha permitido contener el precio final para los consumidores.

Con este ajuste, 2025 se convierte en el tercer año consecutivo en que el costo de una cena típica de Acción de Gracias disminuye. Sin embargo, las rebajas no alcanzan a revertir por completo los incrementos registrados entre 2020 y 2022, cuando el precio del menú pasó de $46.90 a $64.05 dólares, impulsado por la inflación alimentaria y el aumento de los costos de producción agrícola.

El estudio también revela desigualdades regionales: el sur del país presenta los precios más bajos, con un promedio de $50.01 dólares, mientras que el oeste registra los montos más elevados, con $61.75 dólares.

Para elaborar la encuesta, la AFBF considera los ingredientes necesarios para servir a 10 personas. Los datos provienen de voluntarios que recopilaron precios en supermercados de los 50 estados y Puerto Rico durante la primera semana de noviembre.

Artículo y precio

Pavo de 16 libras: $21.50

Mezcla de pastel de calabaza (30 oz.): $4.16

Batatas (3 lbs.): $4.00

Leche (1 galón, entera): $3.73

Relleno en cubos (14 oz.): $3.71

Panecillos (12): $3.56

Bases de pastel (2): $3.37

Arándanos frescos (12 oz.): $2.28

Guisantes verdes (1 lb.): $2.03

Crema para batir (1/2 pinta): $1.87

Bandeja de verduras de 1 libra (zanahorias y apio): $1.36

Comentarios