Reducen condena solicitada contra esposa de presidente de España

Se decidió retirar las medidas cautelares, que consistían en la prohibición de salir del país, así como la obligación de firmar cada 15 días

La acusación popular en el caso de la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redujo su condena de 24 a 13 años, por delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.

A través de un escrito se dio a conocer que la acusación popular modificó el texto donde pedían una sentencia de 24 años para Begoña Gómez, por lo que ahora piden 13 años: dos años por tráfico de influencias, tres por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho por ese mismo delito.

Dichas acusaciones presentan este escrito después de que el juez les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid, que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Afirmaron que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

Piden que Pedro Sánchez declare junto a testigos

Asimismo, piden que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez, por "la utilización de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno y residencia del jefe del Ejecutivo, como ámbito relacional del proyecto" de Gómez. También requieren que declare el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Además, decidió retirar las medidas cautelares, que consistían en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, por lo que se le devolverá el pasaporte.

Esposa de Pedro Sánchez entrega pasaporte por posible corrupción

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid debido a que se encuentra bajo investigación por cuatro delitos, incluido el de corrupción en negocios.

Ante la Audiencia Provincial madrileña, se le impuso esta medida cautelar por la apertura de un juicio oral contra ella, con el que se busca evitar la fuga de la acusada.