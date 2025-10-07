Ataque a caravana presidencial en Ecuador; hay cinco detenidos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este martes mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar.

Según informó la Presidencia, un grupo de personas lanzó piedras y presuntos disparos contra los vehículos del convoy en el cantón Tambo, cuando la comitiva se dirigía al estadio local para participar en un evento oficial de obras públicas.

🚨 La Presidencia denunció un ataque contra la caravana presidencial en Cañar, cuando Daniel Noboa se dirigía a anunciar obras de saneamiento y alcantarillado. Los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.



Según el Gobierno, los agresores intentaron… pic.twitter.com/4WqjUH2TqR — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) October 7, 2025

Pese al ataque, Noboa llegó a su destino y cumplió con toda la agenda prevista, que incluyó la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, la supervisión de una planta de tratamiento de aguas residuales y la firma de un convenio para un nuevo sistema en Quilloac.

Las inversiones superan los USD 6 millones y beneficiarán a 26,000 habitantes, informó la Secretaría de Comunicación.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que se presentó una denuncia por tentativa de asesinato y señaló que en el vehículo presidencial hay signos de impactos de bala, actualmente en análisis de criminalística.

Cinco personas fueron detenidas y serán procesadas por terrorismo.

El ataque se da en medio de un clima de tensión política por las protestas de la Conaie contra el fin del subsidio al diésel, que ya cumplen tres semanas.

Aunque no se responsabilizó directamente a la organización indígena, Manzano aseguró que “células criminales” están detrás del hecho y pidió no generalizar.

La Presidencia calificó el incidente como una acción de “grupos desestabilizadores” que intentaron impedir la entrega de obras públicas.

Noboa, durante su discurso, relacionó el ataque con sectores que se oponen a reformas políticas y reafirmó su compromiso de continuar con su trabajo.

El Gobierno anunció el reforzamiento de la seguridad presidencial y que los responsables serán llevados ante la justicia

Comentarios