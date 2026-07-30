El ataque se produjo dos días después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Inicio / Internacional / Ataque ruso desata despliegue de OTAN por misil caído en Polonia

Al menos 10 personas perdieron la vida y 50 más resultaron heridas en Ucrania tras el ataque perpetrado por fuerzas rusas, el cual desató un despliegue de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a que uno de sus misiles cruzó la frontera de Polonia.

La ofensiva amplió el bombardeo contra ciudades ucranianas, donde decenas de miles pasaron la noche refugiadas en estaciones de metro, en un aparente intento de Moscú de aprovechar la crítica de defensas contra misiles balísticos suministrados por Occidente.

La OTAN afirmó que un misil ruso entró en el espacio aéreo polaco durante el ataque y aterrizó en una zona rural.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo calificó como "otro acto imprudente de Rusia y una consecuencia peligrosa de su guerra contra Ucrania", mientras que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, lo calificó como “un incidente muy grave”, pero añadió: “No hay absolutamente ninguna razón para creer que Polonia fuera el objetivo”.

Andada alcanza diversas zonas de Ucrania donde almacenan arsenal

La andanada alcanzó varias zonas de Ucrania donde se cree que se almacenan y fabrican armas.

El ataque se produjo dos días después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y representantes de empresas de defensa.

Rusia utilizó más de 70 misiles en el ataque, un número significativo de ellos balísticos, dijo, junto con más de 280 drones de ataque, de los cuales más de 260 fueron interceptados.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que el ataque apuntó a bases aéreas ucranianas, fábricas de armas e instalaciones militares de telecomunicaciones y logística, incluidas fábricas de producción de drones y depósitos de almacenamiento, así como plantas de misiles, reparación de aeronaves, electrónica y productos químicos.

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Con el fin de acudir al funeral del senador Lindsey Graham, el presidente de Estados Unidos recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelensky presiona a sus aliados para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques contra drones rusos.