Ataque israelí al norte de Líbano deja 18 muertos

La Cruz Roja Libanesa informó que se registraron por lo menos 18 muertos tras un ataque perpetrado por parte de Israel en la región de Aitou.

El ataque fue contra un edificio que albergaba a varias familias, confirmando que 18 personas murieron y cuatro resultaron heridas tras la ofensa israelí en la carretera Aitou-Ehden.

Se reportó que Aitou es una región que presenta una población mayoritariamente cristiana, significando así la primera ocasión en que se registra un ataque letal israelí en una región donde la mayoría de sus habitantes profesan dicha religión.

Breaking❗ Israeli raid target the town of Aitou in the Zgharta district of northern Lebanon



The village is predominantly Christian of the Maronite Catholic denomination 🇱🇧/ 🇮🇱 pic.twitter.com/fps9vHUw6c