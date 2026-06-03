Ataque ucraniano en Donetsk deja siete muertos y 11 heridos

Al menos siete civiles murieron y otras 11 personas resultaron heridas luego de que un dron ucraniano atacara un autobús de pasajeros en la región de Donetsk, territorio controlado por Rusia y anexionado por Moscú, según denunciaron este miércoles autoridades prorrusas.

El líder de la región, Denís Pushilin, informó a través de Telegram que el ataque ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Yenákievo, donde un vehículo no tripulado impactó una unidad que cubría la ruta entre Moscú y Simferópol.

“Los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferópol en Yenákievo”, señaló Pushilin.

Autoridades reportan víctimas civiles

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades prorrusas, el ataque dejó un saldo de siete personas fallecidas y 11 lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Pushilin aseguró que todos los heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencia y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Según datos preliminares, siete civiles perdieron la vida y otras once personas recibieron heridas de diversa gravedad”, agregó el dirigente regional.

Ucrania intensifica ataques a rutas estratégicas

El incidente ocurre en medio de una intensificación de los ataques ucranianos contra infraestructura y corredores logísticos utilizados por Rusia para abastecer a sus fuerzas en el frente de guerra.

En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han centrado parte de sus operaciones en las rutas que conectan la península de Crimea con territorio ruso y con las zonas ocupadas del este de Ucrania, incluyendo sectores de Donetsk.

Según autoridades rusas, estas acciones han afectado el suministro de combustible en Crimea y obligado a implementar restricciones temporales en la venta de gasolina en algunas zonas.

Tensión creciente en los territorios ocupados

El ataque contra el autobús se suma a una serie de operaciones realizadas por ambos bandos en áreas alejadas de la línea de combate, mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido una postura oficial sobre el incidente reportado por los dirigentes prorrusos de Donetsk.

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