Según las autoridades, el ataque estuvo dirigido en contra de las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú, en el departamento Norte de Santander

Inicio / Internacional / Ataque con explosivos en Colombia deja al menos tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas este jueves tras un ataque con explosivos contra las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú, en el departamento colombiano de Norte de Santander, informó la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, los lesionados son tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia del aeropuerto, quienes fueron trasladados a un hospital de la localidad tras sufrir fuertes traumatismos provocados por la onda expansiva.

Además de los heridos, la explosión ocasionó daños en la estructura de las oficinas administrativas, mientras las autoridades realizan una evaluación para determinar la magnitud de las afectaciones materiales.

Investigan a los responsables

La Aeronáutica Civil informó que mantiene comunicación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para identificar y capturar a los responsables del atentado.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el ataque a algún grupo armado en particular.

Una región marcada por la violencia

El municipio de Tibú forma parte de la región del Catatumbo, una de las zonas más conflictivas de Colombia debido a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz firmado hace una década.

Ambas organizaciones mantienen una disputa por el control territorial de esta región, considerada estratégica por su cercanía con la frontera con Venezuela y por concentrar una de las principales zonas productoras de coca del país.

Nuevo gobierno promete endurecer estrategia

El atentado ocurre en la antesala del inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

Durante su campaña y tras su triunfo electoral, De la Espriella anunció que pondrá fin a las mesas de negociación abiertas por el gobierno saliente de Gustavo Petro y prometió intensificar las operaciones militares contra los grupos armados ilegales.

La víspera del ataque, el presidente electo visitó Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde declaró como “objetivo militar” a dos cabecillas, uno del ELN y otro de las disidencias de las FARC que operan en el Catatumbo.