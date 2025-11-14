Atropello masivo de autobús deja tres muertos en Suecia

El conductor de un autobús fue detenido por atropellar a varios peatones en el centro de Estocolmo, Suecia.

Diversos medios informaron que este accidente pudo ser provocado por un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala un comunicado.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente.

⚡ #AHORA | Varias personas murieron y otras resultaron heridas tras un choque de autobús en Estocolmo, confirmó la policía sueca. Autoridades trabajan en el lugar y no se descartan más víctimas. pic.twitter.com/MGPvZE9rOo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 14, 2025

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo, son tres muertos y dos lesionados, pero la cifra sigue sin ser confirmada.

