Internacional

Atropello masivo de autobús deja tres muertos en Suecia

La unidad de transporte responsable estaba fuera de servicio, por lo que no llevaba pasajeros a bordo durante el momento del accidente

  • 14
  • Noviembre
    2025

El conductor de un autobús fue detenido por atropellar a varios peatones en el centro de Estocolmo, Suecia.

Diversos medios informaron que este accidente pudo ser provocado por un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala un comunicado.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo, son tres muertos y dos lesionados, pero la cifra sigue sin ser confirmada.


