Atropello deja dos muertos y decenas de heridos en Alemania

Un violento atropello ocurrido la tarde de este lunes en el centro de Leipzig, Alemania, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas muertas y varias más lesionadas, informaron autoridades locales.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, confirmó el fallecimiento de dos víctimas y señaló que el presunto responsable ya fue detenido por las autoridades, lo que permitió descartar riesgos adicionales para la población.

“Lamentablemente hay dos muertos”, declaró el edil, quien además expresó su consternación por lo sucedido y su solidaridad con las víctimas.

Hechos ocurrieron en zona comercial concurrida

El incidente se registró alrededor de las 17:15 horas (tiempo local) en la calle Grimma, una de las principales vías comerciales que conecta la Plaza Augustus con una zona peatonal en el centro de Leipzig.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo, un Volkswagen Taigo, ingresó a gran velocidad, estimada entre 70 y 80 kilómetros por hora, arrollando a peatones a su paso hasta detenerse tras impactar contra un bolardo metálico.

La zona donde ocurrieron los hechos se ubica cerca de la Universidad de Leipzig y de la Iglesia de San Nicolás, lo que incrementa la afluencia de personas en el área.

Más de 20 personas afectadas

El director del servicio de bomberos, Axel Shuh, detalló que además de las dos víctimas mortales, otras dos personas resultaron gravemente heridas, mientras que alrededor de 20 más presentan lesiones de menor consideración.

“Han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves”, explicó.

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo para atender a los lesionados y asegurar la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del atropello ni el perfil del conductor, sin embargo medios locales reportaron que el sospechoso mostró un comportamiento inusual tras su detención, lo que podría apuntar a un posible trastorno psiquiátrico.

El alcalde Jung reconoció la dificultad para entender lo ocurrido: el hecho es algo que “ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender”, afirmó.

La Policía de Sajonia confirmó que el conductor se dio a la fuga tras el atropello, pero fue detenido poco después. Asimismo, pidió a la ciudadanía no difundir información no verificada ni imágenes del lugar.

“Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo”, advirtió la corporación en sus canales oficiales.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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