Autoridades rodean casa de presidente surcoreano enjuiciado

Las autoridades de Corea del Sur llevaron a cabo un segundo intento de arrestar al presidente Yoon Suk Yeol, tras la emisión de una orden judicial para interrogarlo sobre su declaración de ley marcial en diciembre pasado.

Más de 1,000 miembros de un equipo conjunto de investigación, compuesto por diversas agencias, llegaron a la residencia presidencial para ejecutar la orden. La operación se llevó a cabo a primeras horas de la mañana, a pesar de las barricadas de seguridad impuestas por el personal de protección de Yoon.

Clashes ongoing now outside the Residence of Impeached South Korean President Yoon Suk Yeol, as Corruption Police attempt to enter his Home in order to carry out an Arrest Warrant against Yeol for Abuse of Power. pic.twitter.com/FEQWVrBNOY