Ofrece Ángel Mario García Guerra impulsar independencia judicial

Ángel Mario García Guerra, magistrado penal en el estado de Nuevo León, quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque busca un poder judicial realmente independiente.

García quiere ser parte de la SCJN para impulsar los cambios que, según él, necesita el sistema de justicia, al señalar que la gran mayoría de los delitos en México no se castigan.

“No hay manera de seguir igual porque prácticamente estamos en el piso, el 98% de los delitos no se castiga, no hay manera de estar peor".

“Lo único es que haciendo las cosas diferentes tal vez obtengamos un resultado diferente, porque pretender hacer o tener un resultado distinto haciendo exactamente las mismas cosas, pues es una locura”, indicó.

Él se volvió conocido a nivel nacional luego de apoyar públicamente la Reforma Judicial en septiembre de 2024, cuando aún no había sido aprobada.

Actualmente es candidato para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

García Guerra fue uno de los pocos integrantes del Poder Judicial que, en medio de protestas diarias por parte de trabajadores inconformes con la reforma, expresó abiertamente su apoyo.

Su mensaje, difundido a través de un video en redes sociales, se viralizó rápidamente al ser la primera voz interna que estaba a favor.

“Hago un video por allá, por septiembre, donde digo: yo pertenezco al Poder Judicial y estoy a favor de la reforma, aun cuando esto implique que yo pierda mi trabajo”, recordó recientemente el magistrado y también académico.

“Ese video se hizo viral, tuvo, en un fin de semana, cerca de cuatro millones de reproducciones y eso de alguna forma me puso en la palestra”, señaló.

Con 26 años de carrera en el Poder Judicial de Nuevo León y 29 años como profesor, García Guerra asegura que nunca pensó en competir por un lugar en la Suprema Corte, pero después del video recibió muchas invitaciones para postularse.

“Llegué a la conclusión de que sería una incongruencia de mi parte estar hablando a favor de la reforma y no inscribirme por pensar que no podía llegar”, comentó.

Y es que en repetidas ocasiones ha cuestionado el actuar de los trabajadores del Poder Judicial.

El ahora candidato, quien aparecerá en las boletas moradas el próximo 1 de junio, defiende la independencia judicial.

Recordó que en el pasado enfrentó a diputados de Nuevo León, quienes no querían ratificarlo como juez. Después de un proceso que duró 30 meses, logró conservar su puesto.

“La convicción que tengo por la independencia judicial, que creo que he dejado evidencia de ello en mi actuar en estos 26 años".

“Incluso he tenido que confrontarme con el poder cuando los diputados de Nuevo León no quisieron ratificarme argumentando falacias de las razones que lo hacían y un proceso que duró 30 meses; finalmente lo gané y tuvieron que restituirlo. ¿Y por qué? Porque, eh, esa actitud de parte de ellos, pues porque no soy una persona a la que puedan manipular”, expresó.

Comentarios