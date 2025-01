Avión de pasajeros se incendia en Corea del Sur

La cola de un avión de pasajeros con 176 personas a bordo se incendió antes del despegue en un aeropuerto de Corea del Sur este martes por la noche, informaron medios de comunicación. Todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados a salvo.

El avión de Air Busan en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en la ciudad sureste de Busan, tenía como destino Hong Kong, informó la agencia de noticias Yonhap. Los 169 pasajeros y los siete miembros de la tripulación fueron evacuados utilizando un tobogán inflable, según el informe, que añadió que tres personas resultaron heridas, pero su condición no era grave.

Las llamadas a las autoridades de bomberos en Busan no fueron respondidas.

🚨 🇰🇷 LATEST VISUALS | Plane Fire at Gimhae International Airport



A fire broke out on an Air Busan A321 aircraft bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea. All 170 passengers and crew evacuated safely, with no reported casualties. Authorities are… pic.twitter.com/fJkegAkFOK