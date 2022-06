Biden espera asistencia de AMLO en Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea hablar sobre sistemas de salud e inmigración en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles.

El gobierno del presidente Joe Biden está dando los toques finales a la agenda para la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, pero no está claro aún si el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador va a asistir.

Su ausencia sería un contratiempo para Estados Unidos, que organiza la cumbre continental por primera vez desde 1994. México es un importante socio comercial de Estados Unidos y el segundo país más poblado en América Latina.

López Obrador ha dicho que no participará si no son invitados todos los países de la región, pero Washington se ha resistido a invitar a gobiernos autocráticos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El lunes, el mandatario mexicano dijo que "si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la Cumbre. Si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard".

Agregó que Biden no ha dado una respuesta, pero "hay tiempo y le tenemos confianza (a) y vamos a esperar", añadió.

Altos funcionarios del gobierno, que declinaron ser identificados para hablar de los planes para la cumbre, restaron importancia a las preguntas sobre si López Obrador estará presente. Aunque insistieron en que el evento es una oportunidad importante para que se reúnan los líderes nacionales, dijeron también en que la participación López Obrador no socavará las gestiones estadounidenses para lidiar con asuntos como la migración.

Los funcionarios dijeron que Washington planea una agenda ambiciosa, pero dieron pocos detalles. La vicepresidenta Kamala Harris encabezará una nueva cooperación centrada en cambio climático en el Caribe, dijeron, y el gobierno prepara un nuevo esfuerzo para fortalecer los sistemas de salud en el hemisferio. Se planean más conversaciones sobre inmigración.

Una interrogante sobre la asistencia a la cumbre parece haber sido aclarada. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha decidido asistir, de acuerdo con tres altos funcionarios de su gobierno.

Pero el ultraderechista y aliado del expresidente Donald Trump no ha dicho aún si se reunirá en persona con Biden.

Con información de AP