¿Biden está grave? Surge rumor no confirmado en redes

El aislamiento de Joe Biden debido al Covid, así como su decisión de bajarse de la contienda electoral, desataron rumores en redes sociales sobre su estado de salud al que calificaron de “extremadamente grave” e incluso que no pasaría la noche.

Publicaciones de periodistas independientes señalaron que Biden que estaba “en cuidados” y que su familia “se aferraba a su vida”.

“Biden ha estado muriendo y está muriendo bastante rápido. Es por eso que Kamala voló hoy a Delaware y por qué el jefe de gabinete de la Casa Blanca de Biden, Jeff Zients, convocó hoy una reunión de emergencia y una llamada con todo el personal de la Casa Blanca”.

“Joe Biden está muriendo y se están haciendo los últimos preparativos para él”.

Se suponía que hoy dejaría Delaware, pero su salud se ha deteriorado”, señaló la periodista Laura Lommer en una publicación de X.

La salud de Biden está en el escrutinio público desde hace meses y tras su decisión del dejar la contienda electoral, se han agravado.

Oficialmente Biden estaría este martes en la Casa Blanca para continuar con sus actividades y el próximo jueves recibirá al o primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu.

🚨



BREAKING:



🚨🚨Joe Biden @JoeBiden is dying and final preparations are being made for him.🚨🚨



He was supposed to leave Delaware today, but his health has deteriorated.



Due to his accelerated decline, Joe Biden has cancelled nine trips that were scheduled for the next two…