Bill Clinton sale del hospital tras tratamiento por gripe

El expresidente Bill Clinton fue dado de alta de un hospital de Washington este martes y estará en casa para Navidad después de haber sido ingresado el día anterior con fiebre.

Clinton está siendo tratado por la gripe, dijo Angel Ureña, subdirector de personal de Clinton, en un comunicado sobre su liberación.

”Él y su familia están profundamente agradecidos por la atención excepcional proporcionada por el equipo del Hospital Universitario MedStar Georgetown y están conmovidos por los amables mensajes y buenos deseos que recibió”, dijo Ureña.

“Envía sus más cálidos deseos para una temporada festiva feliz y saludable a todos”, agregó Ureña.

El demócrata de 78 años fue hospitalizado el lunes por la tarde para pruebas y observación.

Clinton cumplió dos mandatos como presidente desde enero de 1993 hasta enero de 2001. Habló en la Convención Nacional Demócrata en Chicago este verano e hizo campaña en otoño por la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, quien perdió las elecciones frente al republicano Donald Trump en noviembre.

Clinton recientemente publicó su libro más reciente, “Citizen”, una memoria sobre su vida después de la Casa Blanca y el papel de la filantropía en ella.

President Clinton was discharged earlier today after being treated for the flu. He and his family are deeply grateful for the exceptional care provided by the team at MedStar Georgetown University Hospital and are touched by the kind messages and well wishes he received. He sends… https://t.co/URiITiMqF8