Bloquea EUA uso de programa para verificar ciudadanía de votantes

Una jueza federal suspendió la versión renovada de SAVE al considerar que vulnera la privacidad y pone en riesgo el derecho al voto

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el uso de una versión renovada del programa SAVE, herramienta impulsada por la Administración de Donald Trump para detectar a presuntos no ciudadanos inscritos en los padrones electorales, al considerar que vulnera derechos de privacidad y pone en riesgo el acceso al voto de ciudadanos estadounidenses.

La jueza federal Sparkle L. Sooknanan resolvió a favor de organizaciones civiles que impugnaron las modificaciones realizadas al sistema Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), al determinar que las nuevas funciones incorporaron información personal sensible de millones de estadounidenses de manera ilegal.

En su fallo, la magistrada sostuvo que el gobierno federal “pisoteó deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, y señaló que el Congreso prohíbe expresamente la creación de bases de datos centralizadas con información personal identificable de los ciudadanos.

Fallo representa revés para estrategia electoral de Trump

La decisión representa un revés para la estrategia electoral impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha promovido el fortalecimiento de mecanismos federales para detectar la presencia de personas sin ciudadanía estadounidense en los registros de votantes estatales.

El sistema SAVE fue ampliado en 2025 para permitir búsquedas masivas y gratuitas por parte de autoridades electorales estatales, utilizando nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, con el objetivo de agilizar la verificación de ciudadanía.

Sin embargo, grupos como la Liga de Mujeres Votantes, el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda argumentando que las modificaciones vulneraban leyes federales de privacidad y podían ocasionar que votantes legítimos, particularmente ciudadanos naturalizados, fueran eliminados erróneamente de los padrones electorales.

La jueza concluyó que existen evidencias de que el sistema actualizado identificó incorrectamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos y que algunos estados han retirado registros electorales basándose en información inexacta.

Diversos tribunales han frenado otras iniciativas promovidas por Donald Trump en materia electoral, entre ellas la exigencia de pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante y restricciones al conteo de boletas enviadas por correo, al considerar que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la facultad principal de regular las elecciones.

Aunque votar siendo extranjero está prohibido en Estados Unidos y puede derivar en procesos penales y deportaciones, estudios y autoridades electorales han señalado que estos casos son excepcionales y representan una fracción mínima del padrón electoral nacional.