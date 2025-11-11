Cerrar X
Internacional

EUA extiende orden que bloquea pagos completos al programa SNAP

La Suprema Corte mantuvo bloqueados los pagos completos del programa hasta el jueves, mientras el Congreso avanza para poner fin al cierre del gobierno

  • 11
  • Noviembre
    2025

La Corte Suprema extendió el martes una orden que bloquea los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) ante las señales de que el cierre del gobierno podría llegar pronto a su fin, reanudando el financiamiento del programa en su totalidad.

La orden extiende una caótica situación por al menos unos días más. Las personas que dependen del programa para alimentar a sus familias han recibido sus asignaciones mensuales completas en algunos estados, mientras que otras no han recibido nada.

La orden expira poco antes de la medianoche del jueves.

El Senado ha aprobado un proyecto de ley para poner fin al cierre y la Cámara de Representantes podría votar la iniciativa incluso a partir del miércoles. La reapertura del gobierno reactivaría un programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero se desconoce qué tan rápido se reanudarían los pagos completos.

Los jueces eligieron el que es prácticamente el camino de menor resistencia, anticipando que el cierre terminará pronto al tiempo que evitan cualquier fallo legal significativo en torno a si las órdenes de los tribunales de menor instancia para mantener la financiación completa durante el cierre son correctas.


