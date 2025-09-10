Cerrar X
EH_UNA_FOTO_44_dfb4a5f669
Internacional

Bombardeos dejan nueve muertos y 118 heridos en Yemen

El presidente de Israel prometió que los ataques seguirán contra Yemen, después de reivindicar los bombardeos efectuados contra los campamentos militares

  • 10
  • Septiembre
    2025

Al menos nueve personas perdieron la vida y 118 resultaron heridas a causa de la nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital de Yemén.

De acuerdo con el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes, estas agresiones también afectaron la provincia septentrional de Al Jawf.

"Según un balance preliminar, el número de mártires asciende a nueve y el de heridos a 118. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas", dijo en un comunicado del portavoz del Ministerio de Sanidad.

Estos bombardeos también causaron daños a "varias viviendas" del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un "puesto médico" ubicado en el suroeste de la ciudad; además de en un "complejo gubernamental" de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf.

El portavoz militar de los hutíes también detalló que los ataques efectuados contra diferentes puntos de la capital del Yemen "se dirigieron exclusivamente contra civiles". 

Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que su país seguirá atacando el Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra "campamentos militares" y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná.

Esta nueva oleada de bombardeos contra el Yemen se produce un día después de que Israel atacara por primera vez la capital de Catar, Doha, en una acción dirigida contra líderes del grupo islamista Hamás y en la que murieron al menos seis personas: cinco del movimiento palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes. EFE


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ue_israel_85e41ccb8c
Propone UE sanciones a Israel y suspensión parcial del comercio
G0a_Z7cf_XIA_Er_CT_7_4ad4ff9788
Se reunirá de emergencia Consejo de Seguridad por ataque israelí
arg_07e5083b45
Ataque israelí en Qatar, un 'incidente desafortunado': EUA
publicidad

Últimas Noticias

reabren_pipa_gas_c0e345175e
Reabren la México-Puebla tras explosión de pipa de gas
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 4 muertos
arena_gdl_e6ec689425
¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×