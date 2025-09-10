Bombardeos dejan nueve muertos y 118 heridos en Yemen

Al menos nueve personas perdieron la vida y 118 resultaron heridas a causa de la nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital de Yemén.

🇮🇱💥🇾🇪 Aviones de combate israelíes atacaron una estación de la Compañía Petrolera de Yemen ubicada en la calle 60 de Saná, bajo control de los hutíes.#Israel pic.twitter.com/xhSfrmOCcO — TiticoRD Canal (@TiticoRD_) September 10, 2025

De acuerdo con el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes, estas agresiones también afectaron la provincia septentrional de Al Jawf.

"Según un balance preliminar, el número de mártires asciende a nueve y el de heridos a 118. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas", dijo en un comunicado del portavoz del Ministerio de Sanidad.

Estos bombardeos también causaron daños a "varias viviendas" del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un "puesto médico" ubicado en el suroeste de la ciudad; además de en un "complejo gubernamental" de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf.

El portavoz militar de los hutíes también detalló que los ataques efectuados contra diferentes puntos de la capital del Yemen "se dirigieron exclusivamente contra civiles".

Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que su país seguirá atacando el Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra "campamentos militares" y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná.

Esta nueva oleada de bombardeos contra el Yemen se produce un día después de que Israel atacara por primera vez la capital de Catar, Doha, en una acción dirigida contra líderes del grupo islamista Hamás y en la que murieron al menos seis personas: cinco del movimiento palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes. EFE

