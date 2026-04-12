Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
contabilizan_mas_2000_muertos_ataques_israel_libano_31f94a74ca
Internacional

Más de 2,000 muertos por ataques de Israel contra Líbano

Solo durante esta jornada, alrededor de una veintena de personas han muerto en una serie de bombardeos efectuados contra el sur del país

  • 12
  • Abril
    2026

Más de 2,000 personas sin vida y 6,400 heridos fue la cifra arrojada por los ataques de Israel sobre el Líbano, según informaron las autoridades.

Según el comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano, estas víctimas se registraron a causa de la ofensiva perpetrada por Israel desde el pasado 2 de marzo.

"El número total de víctimas de la agresión, ocurrida entre el 2 de marzo y el 11 de abril, asciende a 2,020 mártires y 6,436 heridos" se detalló en el documento.

Según una infografía difundida por Salud libanesa, entre los fallecidos se encuentran 165 niños y 248 mujeres.

También destacaron la muerte de 85 trabajadores del personal médico y 188 heridos, debido a las agresiones perpetradas contra 23 centros de salud y seis hospitales han cerrado por la ofensiva israelí.

Solo durante esta jornada, alrededor de una veintena de personas han muerto en una serie de bombardeos efectuados contra el sur del país.

El día más letal se registró el pasado miércoles, cuando se registraron como resultado preliminar la muerte de 254 personas. Sin embargo, según registros actualizados aseguran que el número de personas fallecidas podría ascender a los 357.

Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

Líbano elevó la cifra de víctimas a 254 muertos y 1,156 heridos tras la oleada de bombardeos israelíes perpetrados contra diferentes zonas de su territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, estas cifras se concentraron tras las operaciones de rescate, así como la recuperación de los cuerpos reportada en las zonas afectadas.

Aquí te presentamos la nota completa: Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6166119_e80cfc732a
ICE detiene a empresario ligado a caso Infonavit en México
descarta_disculparse_con_leon_xvi_por_cosas_que_estan_mal_55dd0de78f
Descarta disculparse con León XIV porque dijo cosas que están mal
apunalamiento_de_ninas_reino_unido_pudo_evitarse_c4b41f2182
Apuñalamiento de niñas en Reino Unido afirman que pudo evitarse
publicidad

Últimas Noticias

fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
nodalangelaaguilar_1be87b7c_10b0a59ab6
Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar: esto sabemos
cemex_eh_c7a3306329
Cemex fortalece su portafolio con concreto antihumedad
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×