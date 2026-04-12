Más de 2,000 muertos por ataques de Israel contra Líbano

Más de 2,000 personas sin vida y 6,400 heridos fue la cifra arrojada por los ataques de Israel sobre el Líbano, según informaron las autoridades.

Según el comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano, estas víctimas se registraron a causa de la ofensiva perpetrada por Israel desde el pasado 2 de marzo.

"El número total de víctimas de la agresión, ocurrida entre el 2 de marzo y el 11 de abril, asciende a 2,020 mártires y 6,436 heridos" se detalló en el documento.

Según una infografía difundida por Salud libanesa, entre los fallecidos se encuentran 165 niños y 248 mujeres.

También destacaron la muerte de 85 trabajadores del personal médico y 188 heridos, debido a las agresiones perpetradas contra 23 centros de salud y seis hospitales han cerrado por la ofensiva israelí.

Solo durante esta jornada, alrededor de una veintena de personas han muerto en una serie de bombardeos efectuados contra el sur del país.

El día más letal se registró el pasado miércoles, cuando se registraron como resultado preliminar la muerte de 254 personas. Sin embargo, según registros actualizados aseguran que el número de personas fallecidas podría ascender a los 357.

Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

Líbano elevó la cifra de víctimas a 254 muertos y 1,156 heridos tras la oleada de bombardeos israelíes perpetrados contra diferentes zonas de su territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, estas cifras se concentraron tras las operaciones de rescate, así como la recuperación de los cuerpos reportada en las zonas afectadas.

Aquí te presentamos la nota completa: Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

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