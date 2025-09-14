Cerrar X
34def77d0113270c2ae2a8279e5865b098efba54w_061b3dcbbf
Internacional

Buscan imputar a joven por asesinato de Charlie Kirk

Autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, de 22 años, por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk

  • 14
  • Septiembre
    2025

Autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, de 22 años, por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump.

Según un documento judicial filtrado, Robinson enfrenta cargos por homicidio agravado, descarga criminal de arma de fuego y obstrucción de justicia.

El afidávit del investigador Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación de Utah, señala que existe “causa probable” para responsabilizar a Robinson, quien presuntamente disparó a Kirk en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley, el pasado miércoles, poniendo en riesgo a varias personas alrededor.

El documento detalla que Robinson habría escondido el rifle utilizado y que en la plataforma Discord confesó haber dejado el arma en unos arbustos, además de grabar frases en las municiones.

Una de las balas tenía escrito “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”, en alusión a un meme en internet, mientras que otras llevaban mensajes con tintes políticos y burlas.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, y Trump han sugerido que las autoridades soliciten la pena de muerte. El expresidente, además, responsabilizó a la “izquierda radical” del ataque y anunció que asistirá al funeral de Kirk el 21 de septiembre.

Robinson, descrito por allegados como un joven inteligente y aficionado a los videojuegos, permanece detenido en la cárcel del condado, a la espera de que en los próximos días se presenten cargos formales en su contra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

hdh_cbaa8f4f82
Fuertes lluvias dejan vehículos atrapados en zanjas en Guadalupe
ganado_chihuahua_cdce9149d2
Ganaderos de NL buscan reactivar exportaciones a Estados Unidos
wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_ed639a6cb8
Aseguran mascotas tras denuncias de maltrato en Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_99_83f82ad986
Calambres: el cuerpo ‘habla’ a través de sus músculos
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×