Buscan imputar a joven por asesinato de Charlie Kirk

Autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, de 22 años, por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump.

Según un documento judicial filtrado, Robinson enfrenta cargos por homicidio agravado, descarga criminal de arma de fuego y obstrucción de justicia.

El afidávit del investigador Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación de Utah, señala que existe “causa probable” para responsabilizar a Robinson, quien presuntamente disparó a Kirk en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley, el pasado miércoles, poniendo en riesgo a varias personas alrededor.

El documento detalla que Robinson habría escondido el rifle utilizado y que en la plataforma Discord confesó haber dejado el arma en unos arbustos, además de grabar frases en las municiones.

Una de las balas tenía escrito “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”, en alusión a un meme en internet, mientras que otras llevaban mensajes con tintes políticos y burlas.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, y Trump han sugerido que las autoridades soliciten la pena de muerte. El expresidente, además, responsabilizó a la “izquierda radical” del ataque y anunció que asistirá al funeral de Kirk el 21 de septiembre.

Robinson, descrito por allegados como un joven inteligente y aficionado a los videojuegos, permanece detenido en la cárcel del condado, a la espera de que en los próximos días se presenten cargos formales en su contra.

