Cali refuerza seguridad para toma de posesión de De La Espriella

El despliegue cubrirá Cali y municipios como Jamundí, donde existe presencia de disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

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Colombia desplegará a más de 11 mil integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para resguardar la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali.

El dispositivo se extenderá a municipios del área metropolitana y combinará labores de inteligencia, controles terrestres, vigilancia aérea y operaciones especiales, ante la actividad de grupos armados ilegales en el suroccidente del país.

La ceremonia romperá con la tradición de realizar el juramento presidencial en Bogotá y estará marcada por las amenazas denunciadas por De la Espriella y su postura de confrontación contra las organizaciones criminales.

Operativo se extenderá a municipios cercanos a Cali

La estrategia fue definida durante un consejo de seguridad encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, junto con la cúpula militar y policial, la Gobernación del Valle del Cauca y autoridades locales.

El despliegue cubrirá Cali y municipios como Jamundí, donde existe presencia de disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se incorporaron al acuerdo de paz.

El personal contará con especialidades en manejo de explosivos, operaciones especiales, inteligencia, artillería, vigilancia, tránsito, evacuaciones aeromédicas y operaciones fluviales. También serán instalados puestos de control en accesos estratégicos y rutas utilizadas por autoridades y delegaciones extranjeras.

Restringirán drones en el espacio aéreo de Cali

Durante la jornada del 7 de agosto estará restringido el uso de drones particulares. Únicamente podrán operar las aeronaves no tripuladas autorizadas por la fuerza pública para realizar labores de vigilancia.

La medida responde al uso de drones cargados con explosivos por parte de organizaciones armadas. El esquema también contará con helicópteros y aviones militares que sobrevolarán Cali y su área metropolitana.

La inteligencia militar y policial será reforzada para anticipar posibles acciones criminales. Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 157 mil dólares por información que permita prevenir atentados.

Un Puesto de Mando Unificado concentrará la comunicación entre las instituciones y coordinará las decisiones antes, durante y después de la transmisión del poder.

De la Espriella promete ofensiva contra grupos armados

El presidente electo decidió asumir el cargo en Cali para enviar un mensaje a las organizaciones ilegales que operan en el Pacífico y el suroccidente de Colombia.

De la Espriella concedió a estos grupos menos de una semana para someterse y advirtió que su Gobierno recurrirá a la fuerza contra quienes continúen realizando actividades criminales. También anticipó que pondrá fin a la política de negociaciones impulsada por la administración saliente.

La investidura se desarrollará en medio de las diferencias entre De la Espriella y el presidente Gustavo Petro, quien anunció que no asistirá a la ceremonia, aunque aseguró que dejará el cargo en la fecha establecida por la Constitución.

La toma de posesión se realizará en la Arena USC de Cali, luego de que el Congreso autorizara trasladar temporalmente su sede. Las autoridades también preparan restricciones de movilidad, controles al transporte de combustibles y una ley seca.