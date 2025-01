Canadá incauta 835 kg de cocaína, la mayor en su historia

La policía de Toronto anunció la mayor incautación de cocaína en su historia, como resultado de una extensa investigación denominada "Proyecto Castillo".

Durante el operativo, se decomisaron más de 835 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 83 millones de dólares en las calles, y se detuvo a seis personas, entre ellas dos mexicanos.

Las autoridades vinculan este cargamento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

El jefe de la policía de Toronto, Myron Demkiw, declaró en una conferencia de prensa: “Creemos que este cargamento de droga tiene las marcas del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Según las autoridades, los detenidos operaban como distribuidores de alto nivel en el Área Metropolitana de Toronto (GTA, por sus siglas en inglés).

The TPS Drug Squad Major Projects team seized 835 kg of cocaine valued at $83 million, with critical support from @YRP, @CanBorder, @RCMPONT and @ONsafety CISO. Disrupting organized crime networks continues to be a priority to keep our streets safe. https://t.co/r1sTB1ypTE pic.twitter.com/eRwlQSsrPh