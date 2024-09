Candidato a la alcaldía de Sao Paulo da sillazo a contrincante

Un candidato a la alcaldía de Sao Paulo estaba hospitalizado este lunes luego que uno de sus cinco rivales le golpeó con una silla de metal en un debate televisado en que hubo referencias a acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Pablo Marçal, un influencer de mejoramiento personal convertido en político derechista, se refirió a las acusaciones contra José Luiz Datena, un expresentador de televisión, y retó a Datena a que responda: “Ni siquiera eres hombre suficiente para hacerlo”.

Datena, quien ha negado las acusaciones, se acercó al podio de Marçal, alzó la silla de metal y lo golpeó con ella en el costado mientras Marçal alzaba los brazos en un intento por defenderse. El moderador del debate inmediatamente pasó a comerciales, y el debate se reanudó luego el domingo en la noche sin Marçal.

During the São Paulo mayoral debate, candidate Datena attacked Pablo Marçal with a chair after Marçal called him a "coward" for not being man enough to slap him in the face. pic.twitter.com/ecrHaWZ1M2