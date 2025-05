Microsoft sube precios de Xbox en todo el mundo por aranceles

Con la incertidumbre arancelaria como telón de fondo, cada vez más gamers enfrentan aumentos de precios.

Microsoft aumentó esta semana el precio recomendado de venta al público de sus consolas Xbox y controles en todo el mundo. Su Xbox Series S, por ejemplo, tiene ahora un precio base de 379.99 dólares en Estados Unidos, 80 dólares más que cuando fue lanzada en 2020. Y la Xbox Series X tendrá un precio al menudeo de 599.99 dólares en adelante, un incremento de 100 dólares.

"Entendemos que estos cambios son desafiantes", escribió Microsoft el jueves en una actualización de soporte de Xbox y en una declaración posterior enviada a The Associated Press. La compañía no señaló específicamente los aranceles, pero citó como razones las "condiciones de mercado y el aumento del costo de desarrollo".

Microsoft también detalló ajustes de precios de Xbox para Europa, el Reino Unido y Australia. La compañía dijo que todos los demás países también recibirían actualizaciones localmente.

Algunos accesorios de Xbox, incluidos los controles inalámbricos, también se verán afectados, así como los auriculares en Estados Unidos y Canadá. Y más adelante, Microsoft dijo que también prevé que algunos de sus nuevos juegos sean más caros esta temporada navideña.

Los aumentos de precios llegan en un momento turbulento e incierto para la industria de los videojuegos, en gran parte debido a los nuevos aranceles implementados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la represalia de los países afectados, particularmente China. Los economistas han advertido que los aranceles más altos resultarán en precios más elevados en bienes de consumo que hoy día dependen de una cadena de suministro global, incluidos los electrónicos.

Y los jugadores de Xbox no son los primeros en sentir los impactos de estas guerras comerciales. El mes pasado, Sony aumentó su precio de venta recomendado para las consolas PlayStation 5 en ciertos mercados, incluidos países de Europa, Oriente Medio y África, así como Australia y Nueva Zelanda. En ese momento, la compañía citó "un entorno económico desafiante, incluida la alta inflación y los tipos de cambio fluctuantes".

Las preventas del muy esperado Switch 2 de Nintendo también se retrasaron en abril mientras los minoristas evaluaban el impacto potencial de los aranceles. Nintendo confirmó más tarde que algunos accesorios del Switch 2 tendrían ajustes de precios, pero indicó que su precio base previamente anunciado para la consola, 449.99 dólares, permanecería igual.

El precio inicial de 449.99 dólares para el Switch 2 es significativamente más alto que el precio de 299 dólares del Switch original. Y aunque las nuevas características pueden representar una parte considerable de ese aumento, los expertos han señalado previamente que los nuevos impuestos de importación también son un factor.

Aunque las empresas de diversas industrias ya han compartido perspectivas más débiles o inciertas por la turbulencia arancelaria, los impactos más grandes en sus resultados finales podrían no verse sino hasta más adelante. Los aumentos de precios de Xbox se anunciaron un día después de que Microsoft publicara un sólido informe de ganancias.

Para el trimestre de enero a marzo, la compañía con sede en Redmond, Washington, registró 70,070 millones de dólares en ingresos, con ganancias netas de 25,800 millones. Microsoft también tuvo un aumento del 6% en los ingresos de su unidad de computación personal, que incluye su negocio de laptops y servicios de Xbox. Pero eso fue antes de que muchos de los últimos aranceles de Trump entraran en vigor.

