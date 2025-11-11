Cerrar X
Internacional

Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda

La política independiente de izquierda Catherine Connolly fue oficialmente investida este martes como presidenta de Irlanda

  • 11
  • Noviembre
    2025

La política independiente de izquierda Catherine Connolly fue oficialmente investida este martes como presidenta de Irlanda, tras imponerse en las elecciones del pasado 24 de octubre con un 63% de los votos.

Connolly, de 68 años, sucede a Michael Higgins, quien ocupó el cargo honorífico desde 2011.

Durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada al mediodía y encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Donal O'Donnell, la nueva mandataria repitió la declaración solemne, firmó la documentación oficial y aceptó el sello presidencial que la acredita como jefa de Estado del país europeo.

Connolly, conocida por sus posturas críticas hacia Estados Unidos y la Unión Europea, recibió el respaldo de los principales partidos opositores, entre ellos los Verdes y el Sinn Féin, formación nacionalista que promueve la reunificación irlandesa.

En su discurso inaugural, destacó la histórica neutralidad de Irlanda como una fortaleza diplomática.

“Nuestro país está en una buena posición para formular y llevar a cabo soluciones alternativas a los conflictos y las guerras”, afirmó.

La presidenta expresó además su compromiso con la unificación entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, destacando el Acuerdo del Viernes Santo como ejemplo de paz duradera.

Anunció que su primera visita oficial será al norte de la isla, para reunirse con representantes de todas las comunidades.

Antes de llegar a la presidencia, Connolly fue parlamentaria por Galway West desde 2016, y en 2020 se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de la Cámara Baja del Parlamento irlandés.

Psicóloga y abogada de formación, su trayectoria se ha caracterizado por la defensa de los derechos sociales, la equidad de género y la diplomacia pacifista.

La ceremonia concluyó con la interpretación del himno nacional de Irlanda, marcando el inicio de una nueva etapa política bajo el liderazgo de Connolly.


