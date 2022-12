CEO de editorial Penguin Random House renuncia

Luego de que le fuera negada la oportunidad de comprar a su rival editorial Simon & Schuster en un intento de monopolio, Markus Dohle decide dejar la compañía.

El presidente ejecutivo de Penguin Random House, la editorial comercial más grande del mundo, dejará el cargo. La decisión de Markus Dohle, efectiva a fines de año, se produce pocas semanas después de que un juez federal bloqueara el intento de la compañía de comprar a su rival Simon & Schuster.





“Tras la decisión antimonopolio en los EE. UU. contra la fusión de Penguin Random House y Simon & Schuster, he decidido, después de casi 15 años en la Junta Ejecutiva de Bertelsmann y al frente de nuestro negocio editorial global, entregar el próximo capítulo de Penguin Random House a un nuevo liderazgo”, dijo Dohle, de 54 años, en un comunicado emitido el viernes por la empresa matriz Bertelsmann, el conglomerado alemán.



Dohle, que permanecerá en la empresa en calidad de asesor, había estado trabajando con un contrato de 5 años que vence en diciembre de 2025.



Dohle también deja su puesto en el consejo de administración de Bertelsmann. Su partida se hizo “a petición propia y en los mejores términos mutuos”, según el anuncio de Bertelsmann. Un portavoz de Bertelsmann dijo el viernes que la desafortunada campaña de Dohle para adquirir Simon & Schuster no fue vista como un “error” por parte de la compañía y no lo presionó para que renunciara como director ejecutivo.

Dohle será sucedido, de forma interina, por Nihar Malaviya, de 48 años, actualmente presidente y director de operaciones de Penguin Random House.

“Me he asociado con muchos de ustedes en funciones y varios países, y he experimentado de primera mano la abundancia de talento que tenemos en nuestra comunidad”, escribió Malaviya en un memorando de la compañía compartido con The Associated Press. “Es un honor increíble para mí dirigir la editorial más importante del mundo, y espero trabajar con aún más de ustedes para aprovechar la energía y la cultura dinámica que hemos creado colectivamente”.



Nacido en Arnsberg, Alemania, Dohle había trabajado en la división de impresión y servicios de Bertelsmann antes de suceder a Peter Olson como director general de Random House en 2008, una época en la que las ventas de la empresa estaban cayendo. Presidió una era de enorme crecimiento, en particular la fusión de 2012-13 con Penguin, y éxitos tan taquilleros como 'Becoming' de Michelle Obama y 'Where the Crawdads Sing' de Delia Owens. Las ganancias habían caído en 2022, como lo habían hecho en gran parte de la industria, con la inflación y los problemas de la cadena de suministro entre los factores citados.



Irónicamente, uno de los mayores logros de Dohle fue evitar una demanda antimonopolio anterior del gobierno: en 2012, Random House fue la única editorial importante de Nueva York que no fue demandada por el Departamento de Justicia por supuestamente conspirar con Apple para fijar los precios de los libros electrónicos. Dohle aún no había llegado a un acuerdo con Apple, que había lanzado una tienda de libros electrónicos con la esperanza de competir con Amazon.com (los otros editores llegaron a un acuerdo extrajudicial) y, por lo demás, invirtió astutamente en impresión y distribución en un momento en que otros en el industria esperaba que los libros electrónicos se convirtieran en el formato dominante.

“Lamentamos la decisión de Markus Dohle de dejar Bertelsmann y Penguin Random House”, dijo Christopher Mohn, presidente del consejo de supervisión de Bertelsmann, en un comunicado. “Él ha centrado de forma sostenible a Penguin Random House en el crecimiento y la rentabilidad. Bajo su liderazgo, nuestra división de libros se duplicó y quintuplicó sus ganancias. El hecho de que nuestro grupo mundial de publicación de libros se encuentre hoy en una posición tan sólida se debe en gran medida a Markus Dohle”.





Con información de AP.