Anuncia Spotify que su fundador dejará el cargo de CEO

El fundador de Spotify, Daniel Ek, dejará su cargo como CEO para convertirse en presidente ejecutivo, siendo reemplazado por dos co-CEOs

  • 30
  • Septiembre
    2025

Spotify anunció este martes que el fundador Daniel Ek dejará su cargo como CEO para convertirse en presidente ejecutivo, en un anuncio que hizo que sus acciones cayeran en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El gigante del streaming con sede en Estocolmo informó que Ek será reemplazado por dos lugartenientes que se convertirán en co-CEOs: el director de producto y tecnología Gustav Söderström y el director de negocios Alex Norström. Ambos, que actualmente son copresidentes, asumirán sus nuevos roles el 1 de enero y reportarán a Ek.

Spotify dijo en un comunicado de prensa que el cambio "formaliza" la forma en que la empresa ha estado operando desde 2023, con Söderström y Norström liderando en gran medida el desarrollo estratégico y la ejecución operativa.

Ek afirmó que ya había "delegado gran parte de la gestión diaria y la dirección estratégica" a la pareja.

"Este cambio simplemente alinea los títulos con la forma en que ya operamos", expresó. Como presidente ejecutivo, Ek dijo que se centrará en el "largo plazo" de Spotify.

En una sesión de preguntas y respuestas en línea tras el anuncio, Ek comentó que su nuevo rol no sería ceremonial como podrían esperar los inversores con una "perspectiva de Estados Unidos".

En Europa, un presidente ejecutivo suele ser "bastante activo en el negocio" y actúa como representante ante "ciertos interesados" como los gobiernos, señaló.

Ek manifestó que aún ve oportunidades de crecimiento, incluyendo una "gran parte del mundo que realmente no está acostumbrada al streaming" que se extiende desde Asia hasta África, así como nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

"Voy a seguir impulsando para que miremos más allá, manteniéndonos enfocados en el largo plazo", señaló.

Desde que Ek fundó Spotify hace aproximadamente dos décadas, el ascenso de la plataforma ha ayudado a transformar el negocio de la música y ha allanado el camino para el streaming moderno. Spotify ahora cuenta con más de 700 millones de suscriptores y una biblioteca de más de 100 millones de canciones, siete millones de títulos de podcasts y 350,000 audiolibros.

Las acciones de Spotify, que se han duplicado en el último año, cayeron más del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio.


