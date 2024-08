China pide a Estados Unidos respetar soberanía latinoamericana

China ha pedido a Estados Unidos respetar la soberanía de los países latinoamericanos, en medio de crecientes tensiones entre Washington y varios líderes de la región.

Pekín destacó que recientes críticas de mandatarios latinoamericanos, como el rechazo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a los comentarios del embajador estadounidense sobre la reforma judicial, y la condena de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, a la intervención estadounidense, evidencian una creciente oposición a las acciones unilaterales y coercitivas de Washington en América Latina.

En un gesto significativo, el gobierno de Honduras decidió dar por terminado el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Este acuerdo había permitido la extradición de decenas de hondureños, la mayoría de ellos por cargos relacionados con el narcotráfico. La medida fue tomada en respuesta a los cuestionamientos de la embajadora estadounidense sobre la reciente visita de funcionarios hondureños a Venezuela, donde se reunieron con el ministro de Defensa, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno hondureño calificó los comentarios de la embajadora como una “injerencia” y anunció el fin del tratado horas más tarde.

Por otro lado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México "está en pausa" debido a sus recientes declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial. Según AMLO, esta pausa exige que estos países aprendan a respetar la soberanía de México.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, expresó su apoyo a los países latinoamericanos en su lucha contra la interferencia externa, afirmando que lo que más necesitan es respeto, igualdad, y cooperación beneficiosa para todos.

Además, criticó la Doctrina Monroe de Estados Unidos, calificándola de obsoleta y afirmando que el intervencionismo y la coerción son lo último que América Latina desea.

China firmly supports Latin American countries in opposing external interference & defending sovereignty. The US should not do whatever it likes and turn a deaf ear to Latin American countries’ legitimate concerns & call of justice. pic.twitter.com/rL16UKNO8e