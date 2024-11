China responde a amenazas arancelarias de Trump a México y Canadá

Ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, y un 10% a China, con el fin de frenar el tráfico de fentanilo, China ha emitido una firme respuesta a través de su portavoz en Washington, Liu Pengyu.

Este señaló que "nadie ganará una guerra comercial", enfatizando que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa.

Liu dejó claro que las acusaciones de que China facilita el tráfico de precursores de fentanilo a EUA son infundadas. Según explicó, las autoridades antinarcóticos de ambos países han reanudado la comunicación regular desde la Cumbre de San Francisco, y China ha colaborado activamente en las operaciones relacionadas con la lucha contra las drogas.

El portavoz indicó que China ha proporcionado avances y verificaciones a las autoridades estadounidenses, desmintiendo así cualquier intento de señalar al país asiático como responsable de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

China-US economic and trade cooperation is mutually beneficial in nature. No one will win a trade war or a #tariff war.

The counternarcotics authorities of #China and the #US have resumed regular communication since the San Francisco Summit. The Chinese side has notified the US… https://t.co/1EPLyApiy9