Choque de aviones de United Airlines en LaGuardia sin heridos

Dos aviones de United Airlines colisionaron la noche de este viernes en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en medio de una jornada marcada por retrasos generalizados en los aeropuertos del país debido a la escasez de personal.

Según la aerolínea, un avión procedente de Chicago “hizo contacto” con la cola de otra aeronave que se preparaba para despegar hacia Houston. No se reportaron heridos y ambos vuelos regresaron a la puerta de embarque, donde los pasajeros desembarcaron con normalidad.

Un testigo relató al New York Post que los pasajeros sintieron un “golpe” durante el movimiento en pista y que solo después el capitán confirmó que se trataba de una colisión con otro avión.

El incidente ocurrió mientras el aeropuerto LaGuardia enfrentaba más de 570 retrasos y 130 cancelaciones, según FlightAware. La situación se agravó por la falta de personal en la FAA y la TSA, afectadas por el cierre del gobierno estadounidense.

La FAA informó que cerca del 80 % de los controladores aéreos del área de Nueva York están ausentes, lo que ha provocado interrupciones en LaGuardia, JFK y Newark.

“Los controladores están bajo enorme presión y fatiga. El cierre debe terminar para evitar más retrasos”, advirtió la agencia.

El viernes se registraron más de 5,700 vuelos retrasados y alrededor de 500 cancelaciones en todo el país.

