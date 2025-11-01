Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_01_T105435_030_871e364124
Internacional

Choque de aviones de United Airlines en LaGuardia sin heridos

Según la aerolínea, un avión procedente de Chicago 'hizo contacto' con la cola de otra aeronave que se preparaba para despegar hacia Houston

  • 01
  • Noviembre
    2025

Dos aviones de United Airlines colisionaron la noche de este viernes en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en medio de una jornada marcada por retrasos generalizados en los aeropuertos del país debido a la escasez de personal.

Según la aerolínea, un avión procedente de Chicago “hizo contacto” con la cola de otra aeronave que se preparaba para despegar hacia Houston. No se reportaron heridos y ambos vuelos regresaron a la puerta de embarque, donde los pasajeros desembarcaron con normalidad.

Un testigo relató al New York Post que los pasajeros sintieron un “golpe” durante el movimiento en pista y que solo después el capitán confirmó que se trataba de una colisión con otro avión.

El incidente ocurrió mientras el aeropuerto LaGuardia enfrentaba más de 570 retrasos y 130 cancelaciones, según FlightAware. La situación se agravó por la falta de personal en la FAA y la TSA, afectadas por el cierre del gobierno estadounidense.

La FAA informó que cerca del 80 % de los controladores aéreos del área de Nueva York están ausentes, lo que ha provocado interrupciones en LaGuardia, JFK y Newark.

“Los controladores están bajo enorme presión y fatiga. El cierre debe terminar para evitar más retrasos”, advirtió la agencia.

El viernes se registraron más de 5,700 vuelos retrasados y alrededor de 500 cancelaciones en todo el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_014a93d1b1
Complican acceso al estadio a aficionados tigres en el Clásico
ENVIA_NUEVO_LEON_AYUDA_HUMANITARIA_A_CUBA_JAMAICA_Y_HAIT_01_a7735e4240
Envía Nuevo León ayuda humanitaria a Cuba, Jamaica y Haití
trump_venezuela_bombardear_54eb6542c4
Niega Trump haber ordenado ataque militar a Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
G4u_PX_Rq_WMAE_5a_Oq_627481685a
Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×