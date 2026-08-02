El incendio comenzó este viernes cerca de Agios Vasileios antes de barrer hacia Porto Germeno y adentrarse en las montañas boscosas al oeste de Atenas

Inicio / Internacional / Choque de helicópteros deja dos muertos ante incendio de Grecia

Un impactante momento se vivió en Grecia cuando dos helicópteros chocaron durante su vuelo cuando combatían un incendio forestal al oeste.

De acuerdo con el departamento de bomberos, cada helicóptero llevaba dos tripulantes debido a que se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate cerca de Porto Germeno.

La colisión dejó al descubierto el peligro en el frente más volátil de la emergencia de incendios forestales en Europa.

El incendio comenzó este viernes cerca de Agios Vasileios antes de barrer hacia Porto Germeno y adentrarse en las montañas boscosas al oeste de Atenas. Bomberos evacuaron por mar a 254 personas el viernes y a otras 12 este sábado.

Por este siniestro, también se desplegaron cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves, pero los vientos huracanados empujaron las llamas a través del bosque seco y paralizaron la respuesta, impidiendo que algunas aeronaves llegaran al mar para recoger agua.

Las llamas se propagaron por el oeste de Ática, la región administrativa que incluye la capital, amenazando comunidades y un distrito industrial a las afueras de la ciudad de Megara, mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de extinción de incendios recogiesen agua del mar.

Mayor incendio forestal de Francia continúa contenido

Pero la evolución de los fuegos más al oeste ofrecía poca sensación de que la emergencia estuviera terminando. El mayor incendio forestal de Francia siguió contenido dentro de su perímetro después de que 224,000 personas se vieron obligadas a dejar sus viviendas para resguardarse.

Sólo en Francia y España, el fuego expulsó aproximadamente a un tercio de millón de personas de hogares y lugares de vacaciones.

Europa es el continente que se está calentando más rápido, ya que las temperaturas aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según detalló el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.