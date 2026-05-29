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Internacional

Autobús choca contra autos en Virginia y deja sin vida a cinco

Debido a la gravedad del choque, la autopista permaneció cerrada durante más de siete horas, generando desvíos y un severo congestionamiento vial.

  • 29
  • Mayo
    2026

Un fatal accidente vial en el estado de Virginia dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 34 heridas la madrugada de este viernes. El incidente ocurrió en los carriles con dirección al sur de la Carretera Interestatal 95, a la altura del condado de Stafford.

De acuerdo con los reportes de la policía estatal, el siniestro se registró cerca de las 2:35 de la mañana. En ese momento, el flujo vehicular comenzaba a detenerse debido a la proximidad de una zona de obras viales.

Sin embargo, un autobús de pasajeros no disminuyó la velocidad a tiempo e impactó en cadena a seis automóviles que se encontraban adelante.

Las autoridades locales confirmaron que todas las víctimas mortales viajaban en los vehículos particulares que fueron embestidos. Asimismo, los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, reportando a tres de ellos en estado crítico.

La policía mantiene abierta una investigación para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades, por lo que hay cargos legales pendientes. Debido a la gravedad del choque, la autopista permaneció cerrada durante más de siete horas, generando desvíos y un severo congestionamiento vial en la región.


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