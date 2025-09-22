Cerrar X
Choque frontal entre autobuses deja 49 heridos en Cuba

Entre los heridos se encuentran al menos nueve menores, mientras que el resto de los adultos presentaban fracturas expuestas por la fuerza de la colisión

Un choque registrado este lunes dejó al menos 49 personas heridos en el centro de Cuba.

De acuerdo con la dirección provincial de Salud de Villa Clara, dos de los heridos se encuentran en estado crítico y fueron intervenidos de manera quirúrgica por fracturas en el tórax y cráneo.

En uno circulaban trabajadores de la cercana planta de Farmacuba, en Esperanza, y el otro transportaba viajeros que se desplazan entre las localidades de San Juan y Santa Clara.

De acuerdo con la policía, en los hechos se vio involucrado un carretón de caballo.

Cuba registró en 2024 un total de 7,507 accidentes de tráfico, 12% menos que los reportados en este año.

Entre las principales causas de los accidentes se encuentran el mal estado de las calles y carreteras por la falta general de mantenimiento.

Al lugar se desplazaron efectivos del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, bomberos y agentes de tránsito.


