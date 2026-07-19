El percance, a la altura de La Rioja, en Monterrey, deja además al menos cinco lesionados; se presume que la causa fue el exceso de velocidad

Inicio / Nuevo León / Muere hombre en choque en la Carretera Nacional; hay 5 lesionados

Muere un hombre durante el choque de una camioneta contra un árbol en la Carretera Nacional.

El percance, a la altura de La Rioja, en Monterrey, deja además al menos cinco lesionados.

Fue en el sentido de sur a norte donde ocurre el accidente, ocasionado presumiblemente por exceso de velocidad.

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