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Muere hombre en choque en la Carretera Nacional; hay 5 lesionados
El percance, a la altura de La Rioja, en Monterrey, deja además al menos cinco lesionados; se presume que la causa fue el exceso de velocidad
Por David Cázares | 19 Julio 2026
Muere un hombre durante el choque de una camioneta contra un árbol en la Carretera Nacional.
El percance, a la altura de La Rioja, en Monterrey, deja además al menos cinco lesionados.
Fue en el sentido de sur a norte donde ocurre el accidente, ocasionado presumiblemente por exceso de velocidad.
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