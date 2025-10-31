Cerrar X
Internacional

Cifra de víctimas de Huracán Melissa asciende a 50

Melissa, que se convirtió este viernes en ciclón postropical tras ser el huracán más potente de la temporada del Atlántico, ha causado daños catastróficos

  • 31
  • Octubre
    2025

Más de 50 personas han muerto por el paso del huracán Melissa en el Caribe, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate se esfuerzan por llegar a las zonas más damnificadas y aisladas.

Melissa, que se convirtió este viernes en ciclón postropical tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico, ha causado daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica que todavía están siendo evaluados.

Según el informe de la Dirección de Protección Civil (DPC) de Haití, al menos 31 personas han fallecido y 21 continúan desaparecidas por las lluvias y riadas.

La mayor cifra de víctimas, al menos 23, entre ellas 10 niños, se registró en Pétit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas de las crecidas del río La Digue.

En Jamaica, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, señaló que hay 19 muertes confirmadas pero que tienen "informes bastante creíbles" de que la cifra podría ser mayor.

Morris Dixon detalló que es posible que haya al menos cuatro cuerpos en Westmoreland que necesitan ser recuperados y uno en Saint Elizabeth, ambos distritos en el oeste de la isla.

"La devastación en el oeste es inimaginable", aseguró la ministra en una rueda de prensa.

El huracán, que alcanzó la categoría 5, causó también esta semana cuatro muertos en Panamá y uno más en República Dominicana.


