Venezuela eleva a 4,118 los muertos por los terremotos de junio

Venezuela elevó este viernes a al menos 4,118 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio,

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Venezuela elevó este viernes a al menos 4,118 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, luego de sumar 229 nuevas víctimas al balance oficial.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda como consecuencia de los daños provocados por los movimientos telúricos.

De acuerdo con el reporte difundido por Rodríguez, también se contabilizan 86,794 familias atendidas y 17,266 personas ubicadas en 89 campamentos transitorios habilitados tras la emergencia.

Continúan las labores de atención y recuperación

El balance oficial mantiene en 856 la cifra de edificios afectados y en 190 los inmuebles que colapsaron debido a la fuerza de los terremotos.

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Las autoridades señalaron que hasta ahora se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua para apoyar a las comunidades afectadas.

Además, permanecen desplegados 30,076 integrantes de las fuerzas militares y de seguridad, junto con 29,843 voluntarios registrados para colaborar en las labores de ayuda.

Más de mil réplicas desde el terremoto principal

Según el informe oficial, Venezuela ha registrado 1,171 réplicas desde el pasado 24 de junio.

Una de ellas, de magnitud 3.9, ocurrió este viernes en zonas del norte del país, aunque hasta el momento no se han reportado nuevos daños ni víctimas.

El movimiento telúrico generó evacuaciones preventivas en Caracas. Cientos de personas abandonaron edificios comerciales y permanecieron en las calles como medida de seguridad.

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Usuarios en redes sociales reportaron desalojos en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao, donde administradores de edificios solicitaron a los habitantes salir de las instalaciones tras el sismo y esperar indicaciones antes de regresar.