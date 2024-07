Concejal de Nueva York es acusada de morder a un policía

Una concejal de la ciudad de Nueva York acusada de morder a un agente de policía se quejó este jueves de que los agentes usaron fuerza excesiva cuando ella intentaba ayudar a alguien que yacía bajo una barricada en una protesta.

La demócrata de Brooklyn Susan Zhuang no abordó la mordaz acusación cuando dio su versión del encuentro, pero insistió en que “lo que me pasó a mí no debería suceder”.

Zhuang fue acusada el miércoles de agresión grave y varios delitos menores y violaciones. Una denuncia judicial indica que mordió el antebrazo de un subjefe de policía y se resistió a ser esposada luego que a ella y a otros manifestantes se les dijo que dejaran de empujar las barricadas hacia los agentes.

La policía, citando un reporte de arresto antes que se publicara la denuncia, dijo que Zhuang estaba impidiendo que los agentes llegaran a una mujer en el suelo.

Zhuang, una demócrata conservadora que se postuló con una plataforma a favor de la policía el año pasado, dijo que estaba tratando de ayudar a la mujer. La concejal agregó que los agentes se acercaron detrás de ella, la esposaron, le tiraron del cabello y la agarraron del cuello, por lo que ella luchó.

“La situación escaló hasta el uso de fuerza excesiva por parte de la policía de Nueva York”, dijo en una conferencia de prensa, pidiendo “la rendición de cuentas plena” de “todos los involucrados”.

“La brutalidad policial está mal”, afirmó.

El incidente ocurrió cuando policías y manifestantes se enfrentaban en una protesta por la construcción de un nuevo albergue para personas sin hogar en el distrito de Zhuang.

En un video publicado en las redes sociales, se puede ver a una mujer que parece ser Zhuang junto a otros manifestantes tratando de alejar una barricada de la policía mientras un agente intenta esposarla.

