Condecoran a Rex, perro callejero que apoyó a policías

El canino se mantenía frecuentemente en las áreas de mayor actividad, incluso en un momento debieron detenerlo para evitar que se acercara a una explosión.

Lo que comenzó como la búsqueda de comida en medio de una crisis social terminó convirtiendo a un perro callejero en uno de los rostros más reconocidos de la Policía de Bolivia. Rex, un can que acompañó a los agentes durante semanas de tensión y bloqueos carreteros, recibió el grado honorífico de oficial y una condecoración por su participación en operativos realizados en Cochabamba.

La ceremonia se realizó durante los festejos por el bicentenario de la institución policial boliviana. Frente a decenas de elementos, Rex fue presentado con un chaleco oficial, reconocimiento que simboliza el vínculo que desarrolló con los uniformados durante más de 50 días de protestas antigubernamentales.

¿Cómo pasó Rex de perro callejero a oficial honorífico?

De acuerdo con las autoridades, el perro comenzó a acercarse a los agentes mientras éstos realizaban labores para despejar carreteras bloqueadas por manifestantes. Lo que parecía un encuentro ocasional se transformó en una relación constante, ya que el animal decidió permanecer junto al contingente durante las jornadas de trabajo.

Con el paso de los días, Rex llamó la atención por su comportamiento. Mientras otras mascotas se alejaban de los fuertes ruidos provocados por explosiones y detonaciones, él permanecía cerca de los policías y acompañaba los desplazamientos en las zonas de conflicto.

El papel de Rex durante los bloqueos en Bolivia

Según relató el coronel Wilson Flores, quien encabezó parte de los operativos, el perro se mantenía frecuentemente en las áreas de mayor actividad. Incluso recordó un momento en que debieron detenerlo para evitar que se acercara a una explosión.

Fue precisamente durante esas jornadas cuando surgió el nombre de Rex. Algunas versiones señalan que nació de una advertencia lanzada por los agentes para protegerlo, mientras que otras indican que fue inspirado por el popular perro policía de la serie televisiva "Comisario Rex".

La Policía de Bolivia lo reconoce como héroe

Antes del acto oficial, Rex fue aseado y preparado para recibir su reconocimiento. Además del grado honorífico, las autoridades le asignaron un entrenador permanente para garantizar su cuidado.

La institución lo declaró formalmente como un "héroe de cuatro patas", destacando que, pese a tener libertad para marcharse, eligió permanecer junto a los policías durante uno de los periodos más complejos que enfrentó el país en los últimos meses.