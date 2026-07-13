Condenan a expresidente Yoon Suk Yeol por financiación electoral

El intermediario político Myung Tae-kyun recibió una condena de un año y medio de prisión por el mismo cargo, debido a que Yoon ejerció una influencia indebida

El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, recibió este lunes una condena de dos años de prisión por violar la ley de financiación electoral.

De acuerdo con el tribunal surcoreano, el entonces mandatario recibió de manera ilegal y gratuita sondeos de opinión manipulados de un intermediario, lo que potencialmente lo ayudó a asegurar la candidatura presidencial de su partido en 2022, lo que fue considerado como un cambio de favores políticos.

Este caso es uno de los siete juicios que enfrenta el exmandatario conservador, quien fue sometido a juicio político el año pasado tras una breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, lo que desencadenó la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas.

Aunque Yoon apeló algunas condenas, incluida una de cadena perpetua dictada en febrero por el cargo de rebelión más grave derivado de su fallido intento de aferrarse al poder, sus abogados afirmaron que también apelarían este fallo.

Acusan a Yoon de violar la ley de financiación política del Corea del Sur

El Tribunal del Distrito Central de Seúl indicó el lunes que Yoon violó la ley de financiación política del país. El intermediario político Myung Tae-kyun recibió una condena de un año y medio de prisión por el mismo cargo.

El intermediario político quería que el exlegislador Kim Young-sun fuera el candidato del conservador Partido del Poder del Pueblo en la elección parcial legislativa de 2022.

El tribunal señaló que Yoon había ejercido una influencia indebida sobre su partido para cumplir la solicitud de Myung a cambio de los sondeos manipulados.

La sorpresiva declaración nocturna de ley marcial de Yoon el 3 de diciembre de 2024, que duró apenas unas horas, sumió al país en el caos.

Los legisladores rompieron un bloqueo de soldados fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votaron para derogar la medida, lo que obligó al gabinete de Yoon a levantarla.