Condenan a 21 años de cárcel al autor de atropello en Liverpool

Un tribunal de Liverpool condenó este martes a 21 años y seis meses de prisión a Paul Doyle, responsable del atropello ocurrido el pasado mes de mayo contra un grupo de aficionados del club inglés, ataque que dejó 134 personas heridas, incluidos menores de edad.

Doyle, de 54 años y exsoldado de la Marina, se declaró culpable en noviembre del ataque perpetrado el 26 de mayo, cuando embistió con su vehículo Ford Galaxy a hinchas que celebraban la conquista del título de la Premier League en el centro de la ciudad.

Decenas de cargos en su contra

Durante el juicio, el acusado enfrentó 31 delitos graves cometidos contra distintas personas que se encontraban reunidas en la zona de celebración.

El juez Andrew Menary, encargado de dictar sentencia, afirmó que el caos generado fue consecuencia directa de la forma de conducir de Doyle.

Conducción peligrosa y deliberada

“El horror y la devastación causados por sus acciones no tienen precedentes para este tribunal”, señaló el magistrado, al subrayar que el acusado actuó movido por la impaciencia y la arrogancia.

Detalló que, pese al mal clima, Doyle condujo de manera agresiva y peligrosa, adelantando vehículos de forma imprudente, excediendo la velocidad y saltándose semáforos antes del atropello.

Sin motivación ideológica

La investigación policial descartó cualquier motivación ideológica y confirmó que el ataque dejó 134 víctimas con lesiones de diversa gravedad.

Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de que el acusado estuviera ebrio, la Fiscalía concluyó que se trató de acciones deliberadas, motivadas por la frustración.

Justicia para las víctimas

El juez aseguró que resulta “imposible comprender” cómo una persona pudo actuar de esa manera y calificó el atropello como un acto cometido con “persistencia y desprecio por la vida humana”.

Por su parte, la fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, afirmó que la declaración de culpabilidad de Doyle representa “una medida de justicia” ante un hecho que provocó un dolor inimaginable en lo que debía ser un día de celebración para la ciudad.

Comentarios