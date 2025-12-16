Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_16_T105219_171_9b99c432ae
Internacional

Condenan a 21 años de cárcel al autor de atropello en Liverpool

Un tribunal de Liverpool sentenció a Paul Doyle a 21 años y medio de prisión por atropellar a aficionados del club, dejando 134 personas heridas en mayo

  • 16
  • Diciembre
    2025

Un tribunal de Liverpool condenó este martes a 21 años y seis meses de prisión a Paul Doyle, responsable del atropello ocurrido el pasado mes de mayo contra un grupo de aficionados del club inglés, ataque que dejó 134 personas heridas, incluidos menores de edad.

Doyle, de 54 años y exsoldado de la Marina, se declaró culpable en noviembre del ataque perpetrado el 26 de mayo, cuando embistió con su vehículo Ford Galaxy a hinchas que celebraban la conquista del título de la Premier League en el centro de la ciudad.

Decenas de cargos en su contra

Durante el juicio, el acusado enfrentó 31 delitos graves cometidos contra distintas personas que se encontraban reunidas en la zona de celebración.

EH UNA FOTO - 2025-12-16T105136.151.jpg

El juez Andrew Menary, encargado de dictar sentencia, afirmó que el caos generado fue consecuencia directa de la forma de conducir de Doyle.

Conducción peligrosa y deliberada

“El horror y la devastación causados por sus acciones no tienen precedentes para este tribunal”, señaló el magistrado, al subrayar que el acusado actuó movido por la impaciencia y la arrogancia.

descarga (33).jfif

Detalló que, pese al mal clima, Doyle condujo de manera agresiva y peligrosa, adelantando vehículos de forma imprudente, excediendo la velocidad y saltándose semáforos antes del atropello.

Sin motivación ideológica

La investigación policial descartó cualquier motivación ideológica y confirmó que el ataque dejó 134 víctimas con lesiones de diversa gravedad.

EH UNA FOTO - 2025-12-16T105249.217.jpg

Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de que el acusado estuviera ebrio, la Fiscalía concluyó que se trató de acciones deliberadas, motivadas por la frustración.

Justicia para las víctimas

El juez aseguró que resulta “imposible comprender” cómo una persona pudo actuar de esa manera y calificó el atropello como un acto cometido con “persistencia y desprecio por la vida humana”.

Por su parte, la fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, afirmó que la declaración de culpabilidad de Doyle representa “una medida de justicia” ante un hecho que provocó un dolor inimaginable en lo que debía ser un día de celebración para la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T131045_128_90db0ac9f4
Nick Reiner comparece ante tribunal por asesinato de sus padres
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_13_32_PM_c58f187feb
Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_16_T163703_233_b33baa2bc0
Sentencian a 14 años a líder del atentado contra Ciro Gómez Leyva
publicidad

Últimas Noticias

c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley pars regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
carrera_santas_juarez_71310f20cf
Invita Juárez a celebración navideña con Carrera de Santas
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×