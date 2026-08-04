'Cucarachas' le ganan al Gobierno Indio en elecciones

El nuevo movimiento en Bankipur puso fin a más de 30 años de dominio del BJP y refleja el creciente descontento juvenil por desempleo y educación

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El partido gobernante de la India, el Bharatiya Janata Party (BJP), sufrió una inesperada derrota en una elección parcial celebrada en el estado de Bihar ante su eterno rival, el partido Jan Suraaj, apadrinado por el reciente movimiento “Cucaracha” de jóvenes estudiantes. El resultado marcó el fin de más de 30 años de dominio de esa fuerza política en la circunscripción de Bankipur, considerada uno de sus principales bastiones.

La victoria fue para Prashant Kishor, reconocido estratega político que recientemente fundó el partido Jan Suraaj, el cual tenía poco peso electoral hasta que el movimiento estudiantil “Cucaracha” decidió apoyarlo. Su triunfo representa un fuerte impulso para esta nueva fuerza política y, además, envía un mensaje de descontento hacia el gobierno encabezado por Narendra Modi.

Prashant Kishor capitaliza el descontento de los jóvenes

La campaña de Kishor se enfocó en problemas que afectan directamente a millones de jóvenes indios. Entre ellos destacaron la falta de oportunidades laborales, las irregularidades en los exámenes de ingreso y la crisis del sistema educativo.

Su principal mensaje apeló al futuro de las nuevas generaciones. En lugar de centrar el discurso en promesas generales, pidió a los ciudadanos votar pensando en la educación y el desarrollo de sus hijos.

Gracias a esa estrategia, Jan Suraaj logró conquistar un distrito donde el BJP había mantenido un sólido respaldo durante tres décadas.

El resultado electoral llegó semanas después de una serie de manifestaciones estudiantiles que se extendieron por distintas regiones del país.

Las protestas surgieron tras revelarse múltiples filtraciones de exámenes oficiales. Como consecuencia, el entonces ministro de Educación presentó su renuncia, una decisión poco habitual dentro de la administración de Narendra Modi, caracterizada por mantener una postura firme frente a la presión social.

Diversos analistas consideran que estas movilizaciones comenzaron a modificar la percepción de los votantes jóvenes sobre el partido gobernante.

El movimiento "Cucaracha" gana fuerza

Uno de los fenómenos más llamativos ha sido el crecimiento del llamado movimiento "Cucaracha", que nació como una sátira en internet.

El nombre surgió después de que un juez de alto rango calificara a jóvenes desempleados como "cucarachas" y "parásitos". Lejos de desaparecer, esa expresión fue adoptada por miles de estudiantes y usuarios de redes sociales.

Con el paso de los meses, el movimiento se convirtió en un símbolo de protesta nacional. Actualmente suma alrededor de 26.6 millones de seguidores en Instagram, una cifra que supera la audiencia combinada de las cuentas oficiales del BJP y del Partido del Congreso.

Durante la campaña electoral, el presidente del BJP en Bihar, Nitin Nabin, volvió a utilizar calificativos similares contra los manifestantes, al describirlos como "un virus" y "una banda de cucarachas". Sin embargo, esas declaraciones generaron nuevas críticas entre sectores juveniles.

Kishor aprovechó dichas declaraciones y descontento de la generación Z para crear su campaña electoral que logró el apoyo del movimiento Cucaracha.

La economía también fue un tema determinante durante la elección parcial.

Aunque la tasa oficial de desempleo juvenil ronda el 16%, los datos muestran un panorama más complejo para quienes cuentan con estudios superiores.

De acuerdo con el más reciente informe de la Universidad Azim Premji, cerca del 40 % de los graduados de entre 15 y 25 años no tiene empleo. En el grupo de 25 a 29 años, la cifra alcanza aproximadamente el 20 %.

Estos indicadores han incrementado la preocupación entre los jóvenes, quienes exigen mayores oportunidades laborales y mejores condiciones para incorporarse al mercado de trabajo.

El desempeño electoral del partido de Narendra Modi dejó señales de alerta.

En las tres elecciones parciales celebradas esta semana, el BJP perdió dos distritos. Mientras tanto, el Partido del Congreso logró conservar el escaño de Datia, ubicado en Madhya Pradesh.

La única victoria cómoda para el oficialismo ocurrió en Manjalpur, estado de Gujarat, considerado el principal bastión político de Modi.

Aunque estos comicios no modifican el equilibrio nacional del poder, sí reflejan cambios importantes en el comportamiento electoral de algunos sectores, especialmente entre los votantes más jóvenes.

¿Qué significa esta derrota para Narendra Modi?

La derrota en Bankipur representa mucho más que la pérdida de un escaño legislativo. También evidencia que temas como el desempleo, la educación y la transparencia en los procesos de selección pública comienzan a influir con mayor fuerza en las preferencias electorales.

El crecimiento del movimiento Cucaracha que podría convertirse en partido político podría enfrentar al partido dominante, BJP, contra mayores desafíos en futuras elecciones estatales y nacionales, especialmente en un país donde casi dos terceras partes de la población tienen menos de 35 años.