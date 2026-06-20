Daniel Noboa viajará a EUA para agenda de seguridad

Como parte de la agenda, Noboa sostendrá reuniones orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará nuevamente a Estados Unidos para sostener una agenda de trabajo enfocada en cooperación internacional, seguridad e inversión, informó la Presidencia ecuatoriana.

El mandatario cumplirá actividades oficiales en Nueva York los días 25 y 26 de junio, en una visita que, de acuerdo con el Gobierno, será financiada con recursos privados y no implicará el uso de fondos públicos.

Viaje será cubierto con recursos privados

La Presidencia precisó que el desplazamiento y las actividades relacionadas con esta agenda serán cubiertos íntegramente con recursos privados, sin utilizar el avión presidencial ni viáticos financiados por el Estado.

El anuncio busca marcar distancia de cuestionamientos previos sobre viajes oficiales, especialmente en un contexto político donde la agenda internacional del mandatario ha estado bajo observación pública.

Seguridad y crimen organizado, entre los temas centrales

Como parte de la agenda, Noboa sostendrá reuniones orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad.

Uno de los encuentros previstos será con Kristi Noem, con quien revisará nuevas acciones conjuntas dentro de Shield of the Americas, una iniciativa hemisférica impulsada por Estados Unidos y gobiernos de América Latina para enfrentar amenazas del crimen organizado transnacional.

La seguridad se mantiene como uno de los principales ejes del Gobierno ecuatoriano, en medio de la estrategia oficial para combatir a organizaciones criminales y reforzar la cooperación internacional.

La agenda contempla reuniones con potenciales inversionistas y representantes de sectores estratégicos, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y fortalecer la confianza internacional en Ecuador.

El Gobierno busca proyectar al país como un destino atractivo para capital extranjero, especialmente en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico y la generación de empleo.

Se reunirá con comunidad ecuatoriana en Estados Unidos

Durante su visita, Noboa también mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos, donde compartirá avances de su gestión y escuchará inquietudes de los migrantes.

La Presidencia señaló que este acercamiento busca fortalecer los vínculos entre el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos en el exterior.

Esta será una nueva visita de Noboa a Estados Unidos, luego de la gira realizada entre el 11 y el 15 de junio, también enfocada en cooperación, seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional.