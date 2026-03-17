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Internacional

Noboa desmiente a Petro por supuesto bombardeo en Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien denunció un presunto bombardeo

  • 17
  • Marzo
    2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien denunció un presunto bombardeo desde territorio ecuatoriano hacia su país.

A través de un mensaje en redes sociales, Noboa calificó como “falsas” las declaraciones de Petro y aseguró que las acciones militares de Ecuador se han llevado a cabo exclusivamente dentro de sus fronteras.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó contar con pruebas de un ataque con bomba lanzado desde un avión cerca de la línea limítrofe entre ambos países.

En respuesta, Daniel Noboa sostuvo que su gobierno combate a grupos criminales en su propio territorio, particularmente en zonas fronterizas donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico y guerrillas.

“Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, enfatizó el presidente ecuatoriano.

La tensión se da luego de que Ecuador realizara un operativo contra un campamento de una disidencia de las FARC en la provincia de Sucumbíos, una región limítrofe con Colombia.

Ambos países comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, considerada una zona de alta conflictividad por la presencia de grupos armados ilegales dedicados al tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

Contexto de crisis bilateral

El intercambio de señalamientos ocurre en medio de una creciente tensión diplomática y comercial entre Ecuador y Colombia, que desde febrero ha impactado áreas como importaciones, cooperación energética y transporte de crudo.

Ante el deterioro de la relación, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó que ambos países acudirán a una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina, con el objetivo de retomar negociaciones.

Sommerfeld también hizo un llamado a reforzar el control fronterizo por parte de Colombia, como una medida clave para reducir la violencia y la inseguridad en la región.

El cruce de declaraciones entre Daniel Noboa y Gustavo Petro evidencia el momento delicado que atraviesan las relaciones bilaterales, en una zona donde confluyen intereses de seguridad, economía y estabilidad regional.


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