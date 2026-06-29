El presidente electo de Colombia respondió a la carta abierta de Karol G con una invitación para sumarse a su movimiento político

Inicio / Internacional / De la Espriella responde a Karol G la invita a unirse a la manada

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este lunes a la carta abierta que publicó la cantante Karol G tras las elecciones presidenciales e invitó a la artista a "unirse a la manada", como denomina al movimiento político con el que ganó los comicios.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario electo afirmó que mantiene el compromiso de gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no respaldaron su candidatura en las urnas.

"Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí", escribió De la Espriella.

Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí.



La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan… https://t.co/TOI1h52sMS — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 29, 2026

El político, abanderado del movimiento Defensores de la Patria, añadió que la figura presidencial debe representar la unidad nacional y sostuvo que su administración buscará recuperar la confianza de la ciudadanía.

"La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes", expresó.

En el mismo mensaje, Abelardo de la Espriella dirigió una invitación directa a la intérprete colombiana para integrarse a su movimiento político.

"Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. ¡Firme por la Patria!", publicó.

La carta de Karol G

La respuesta del presidente electo llegó horas después de que Karol G difundiera una carta abierta en la que aseguró que no escribía "como simpatizante" ni "como opositora", sino como "una colombiana que ama profundamente su país".

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

En el documento, la cantante pidió al próximo mandatario gobernar para todos los colombianos, escuchar también a quienes votaron por otras opciones políticas y recordar que "el poder no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad".

Además, hizo un llamado para priorizar temas como la educación, la seguridad, las oportunidades para los jóvenes y el respaldo a las familias, campesinos y emprendedores.

La artista concluyó su mensaje con una reflexión sobre el ejercicio del poder: