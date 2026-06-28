La cantante publicó una carta al presidente electo, en la que lo exhortó a dejar atrás la campaña electoral y asumir el poder como una responsabilidad

Inicio / Escena / Karol G pide a De la Espriella gobernar 'para todos'

La cantante colombiana Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar "para todos", escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes respaldaron otras opciones y recordar que el poder "no es un trofeo", sino "una responsabilidad".

En el texto, difundido en sus redes sociales una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la artista aseguró que no escribe "como simpatizante" ni "como opositora", sino "como una colombiana que ama profundamente su país", y sostuvo que, tras los comicios, "la campaña terminó" y ahora comienza "lo más difícil: gobernar para todos".

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, destacó que, aunque 12.9 millones de colombianos respaldaron al nuevo mandatario y otros 12.7 millones votaron por el izquierdista Iván Cepeda, todos comparten el deseo de vivir en "un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio".

En ese sentido, la intérprete exhortó al presidente electo a escuchar también a quienes no lo apoyaron en las urnas y a gobernar "para Colombia" y no "para un partido, una ideología o un sector".

"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", escribió la cantante en uno de los pasajes más destacados de la carta.

En la parte final del mensaje, Karol G afirmó que el país necesita "líderes capaces de unir", con "decisiones valientes" y "resultados", y expresó su deseo de que, al concluir el mandato, los colombianos puedan reconocer que el presidente estuvo "a la altura de la responsabilidad que recibió".