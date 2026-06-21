El ultraderechista se presentó como presidente electo de Colombia en su cuenta de X, luego de que le otorgaran una ventaja de 0.95 puntos porcentuales

Inicio / Internacional / De la Espriella se presenta en X como presidente electo

El abogado y empresario ultraderechista Abelardo de la Espriella se presentó este domingo como presidente electo de Colombia a través de su cuenta personal en la red social X, luego de que el preconteo oficial le otorgara una ventaja de apenas 0.95 puntos porcentuales sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda.

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", escribió De la Espriella en la descripción de su perfil en X.

Posteriormente, en un video difundido por la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar, el político colombiano aseguró que buscará fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

“Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos”, afirmó.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

De acuerdo con el preconteo de la autoridad electoral colombiana, con más del 99.9% de las mesas informadas, De la Espriella suma alrededor de 12.95 millones de votos, equivalentes al 49.65% de la votación, mientras que Cepeda acumula cerca de 12.70 millones de sufragios, correspondientes al 48.70%. La diferencia entre ambos candidatos ronda los 248,000 votos.

Resultado aún debe confirmarse con el escrutinio oficial

No obstante, el resultado aún deberá ser ratificado mediante el escrutinio oficial que realizan jueces y notarios, proceso solicitado por el presidente saliente Gustavo Petro, quien ha señalado presuntas irregularidades en el preconteo y pidió esperar la certificación definitiva.

De confirmarse los resultados, De la Espriella asumiría la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030, marcando un giro político hacia la derecha tras el gobierno de Petro.